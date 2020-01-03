Denizli'de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti - Son Dakika

Denizli'de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

7 saat önce

Denizli'de kamyoncu esnafı, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) akıllı cep telefonu ve her an internete ulaşamadıkları gerekçesiyle tepki göstererek uygulamanın kaldırılmasını ya da süresinin uzatılmasını isteyerek greve gitti.

Denizli'de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti, System.String[]

Denizli'de kamyoncu esnafı, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) akıllı cep telefonu ve her an internete ulaşamadıkları gerekçesiyle tepki göstererek uygulamanın kaldırılmasını ya da süresinin uzatılmasını isteyerek greve gitti.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Kamyon ve Tır Garajı'nda toplanan bir grup esnaf, U-ETDS sistemine tepki gösterip grev kararı aldı. İş yerlerinin ve kamyonlarının üstüne 'iş yok grev var' yazısı asan esnaf, U-ETDS sisteminin alt yapısı olmadığını gerekçe göstererek durdurulmasını ya da kaldırılmasını talep etti.


Esnaflar adına konuşan Denizli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Köksal Semerci, 2020 yılına girilmesi ile U-ETDS sisteminin de zorunlu hale geldiğini ifade etti. Semerci, bu sistemin alınan yükün anlık olarak TC kimlik numarası ile birlikte plaka ve gerekli belgelerin sisteme girilmesini zorunlu kıldığını hatırlatarak esnafın bu sisteme hazır olmadığını belirtti.


Semerci, "Bu sistemin alt yapısı hazır olmadığı için esnafımız sıkıntılı. Kamyoncu esnafımız içinde 50'sinden belki 10'u akıllı telefon kullanıyor. Bazıları akıllı telefon ve interneti tam kullanamayan esnafımız var. Sistemi kullanamadıkları için sıkıntı var. Bu sistemin uzatılmasını ya da kaldırılmasını istiyoruz. Biz talepleri aldık ve federasyonumuza ilettik. İnşallah sistemin kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü bu sistem birden bire olmaz. Denizli'de 300'e yakın esnafımız var, Türkiye genelinde bu sayı 3,5 milyon civarı. Bugün itibari ile bazı kamyoncularımız 2 bin 800 TL ceza yediler sistemi kullanamadıkları için" diye konuştu.


Kamyoncu esnafı yaptıkları basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı. - DENİZLİ

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:16 Kaynak: İHA
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