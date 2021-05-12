Kamyonet meyve bahçesine devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meyve bahçesine devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, Y.A'nın (24) kullandığı 20 ADD 552 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine çarptı, ardından yol kenarındaki 2 metre aşağıda bulunan meyve bahçesine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A. ve araçta bulunan E.U. (25) itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yan yatan araçtan çıkartılan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan sürücü A'nın hastanede yapılan kontrolde 2,34 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
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