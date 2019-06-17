Denizli'de kamyonla halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonla halk otobüsünün çarpışması sonucu 3 aylık hamile kadın yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonla halk otobüsünün çarpışması sonucu 3 aylık hamile kadın yaralandı.



Bayramyeri-Gümüşler hattında çalışan Erkan A. yönetimindeki 20 BL 569 plakalı halk otobüsü, 4545 Sokak'tan Gümüşçay Caddesi'ne dönmeye çalıştığı sırada Çağatay A. idaresindeki 20 EG 569 plakalı kayısı yüklü kamyon ile çarpıştı.

Kazada, otobüsün arka koltuğunda oturan ve camın patlaması sonucu yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



3 aylık hamile olduğu belirtilen yaralı kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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