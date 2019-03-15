Denizli'de Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
43 dakika önce
DENİZli (AA) - Denizli'de kum yüklü kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
DENİZli (AA) - Denizli
'de kum yüklü kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Recai Kurt'un kullandığı 20 ANY 58 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, Denizli- Antalya
kara yolu Cankurtaran
mevkisinde, Songür Can yönetimindeki 07 RD 280 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, ikiye bölünen otomobilinin sürücüsü yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Pamukkale Üniversitesi
Hastanesine kaldırılan Can'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:51 Kaynak: AA
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