Son Dakika Haberleri: Denizli'de Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Denizli'de Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

43 dakika önce

DENİZli (AA) - Denizli'de kum yüklü kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Denizli'de Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
DENİZli (AA) - Denizli'de kum yüklü kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Recai Kurt'un kullandığı 20 ANY 58 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, Denizli- Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde, Songür Can yönetimindeki 07 RD 280 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada, ikiye bölünen otomobilinin sürücüsü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Can'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Cankurtaran, Antalya, Denizli, Güncel
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