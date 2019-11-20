Denizli'de kanseri yenen sunucu programa peruksuz çıktı

Denizli'de bölgesel yayın yapan bir televizyon kanalında sunuculuk yapan kadın, yakalandığı kanseri yendikten sonra kansere karşı farkındalık oluşturmak için programlara peruksuz çıkmaya başladı.

Pamukkale ilçesinde uydudan yayın yapan bir televizyon kanalının sunucusu ve haber koordinatörü olan 1 çocuk annesi 35 yaşındaki Mehtap Koç, 3,5 ay önce gırtlak kanseri olduğunu öğrenerek tedaviye başladı.

Kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybeden Koç, iyileşmeye başlaması üzerine ara verdiği görevine peruk takarak devam etti.

Bu süreçte saçları yeniden çıkmaya başlayan Koç, kasım ayının akciğer kanseri için farkındalık ayı olarak belirlenmesi nedeniyle saçlarını yeniden kestirerek programlara peruksuz çıkmaya karar verdi.

Canlı yayınlanan "Haftanın Manşeti" programında kansere dikkati çeken Koç, program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi sürecinde saçlarını kaybettiğini, programlara bir süre ara verdiğini, daha sonra ise perukla çıktığını anlattı.

Bir kadının saçtan ibaret olmadığını göstermek ve farkındalık yaratmak üzere programlara peruksuz çıkmaya karar verdiklerini dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Kasım ayı da kanser farkındalığı ayıydı. O yüzden 'artık peruksuz çıkalım, olduğumuz gibi çıkalım, izleyicilerimizle olduğumuz gibi buluşalım' dedik ve peruksuz olarak programlara çıkmaya başladım. Bundan sonra da programlarımıza peruksuz olarak devam edeceğiz. İzleyicilerimize gündemi bu şekilde aktaracağız. İzleyenlerim kısa saçın çok yakıştığını söylüyor. Ben de çok mutluyum. En azından her gün 1-1,5 saat saçlarıma zaman ayırırken artık yıka ve çık modunda devam ediyoruz hayatımıza."

Mehtap Koç, kanser tedavisi gören kadınların sosyal hayattan kopmaması gerektiğini söyledi.