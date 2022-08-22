Denizli'de terör örgütü üyesi 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de terör örgütü üyesi 2 şüpheli yakalandı

22.08.2022 15:38
Denizli'de terör örgütü üyesi 2 şüpheli yakalandı

Denizli'de kapatılan askeri okul öğrencisi yakalanırken, PKK adına sosyal medyada propaganda yapan kişi ise tutuklandı.

Denizli'de kapatılan askeri okul öğrencisi yakalanırken, PKK adına sosyal medyada propaganda yapan kişi ise tutuklandı.

Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, kapatılan askeri okul öğrencisi 1 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise örgüt adına sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 1 kişide dikkatli çalışma sonucu yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de terör örgütü üyesi 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de terör örgütü üyesi 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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