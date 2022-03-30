Denizli'de kaputa çıkan polise rağmen kaçmaya devam eden otomobil durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de kaputa çıkan polise rağmen kaçmaya devam eden otomobil durduruldu

30.03.2022 14:29
Denizli'de kaputa çıkan polise rağmen kaçmaya devam eden otomobil durduruldu

Denizli'de uygulama noktasında görevli kadın polis memurunun kaputuna çıkarak kaçmasını engellemeye çalıştığı otomobil, çevredekilerin yardımıyla durduruldu.

Denizli'de uygulama noktasında görevli kadın polis memurunun kaputuna çıkarak kaçmasını engellemeye çalıştığı otomobil, çevredekilerin yardımıyla durduruldu.

Topraklık Mahallesi'ndeki Halk Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 20 AV 109 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polis memuru Ezgi Gönül, "Dur" ihtarına uymayan sürücüyü, otomobilinin kaputuna tutunarak durdurmaya çalıştı. Otomobilin ilerlemesine karşın polis memuru Ezgi Gönül, kaputu bırakmadı. Cadde boyunca bir süre ilerleyen otomobil, çevredekilerin de yardımıyla durduruldu.

Sürücü M.K. gözaltına alındı. Daha önce trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ehliyetine 2 kez el konulduğu belirtilen sürücü, işlemler için karakola götürüldü.

Hafif şekilde yaralanan polis memuru Ezgi Gönül, Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Otomobilin, kaputunun üzerinde polis memuru varken ilerlediği anlar, bir güvenlik kamerasına yansıdı.??????????????

YORUMLAR
500
DUR İHTARINA UYMADI, ÇARPTIĞI POLİSİ 200 METRE SÜRÜKLEDİ DUR İHTARINA UYMADI, ÇARPTIĞI POLİSİ 200 METRE SÜRÜKLEDİ İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAZA 4 YARALI İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAZA 4 YARALI

Polis Memuru, Otomobil, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de kaputa çıkan polise rağmen kaçmaya devam eden otomobil durduruldu - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Sengal taraftarlarından Mısırlı futbolcu Salah'a büyük ayıp: Maç boyunca yüzüne lazer tuttular, penaltı kaçırdı!
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
14:32 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Meral Akşener'e "Zafiyet Hanım" yakıştırması!
14:29 Bomba iddia: Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ilişki mi yaşıyor?
14:16 İstanbul'daki müzakerelerle ilgili Kremlin'den ilk açıklama geldi: Kırım Rusya'nın bir parçasıdır, kimsenin tartışma hakkı yoktur
13:48 Rivne'deki o yakıt deposu 3 gündür yanıyor: Rus ordusu vurmuştu
13:35 Ali Babacan; Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmiş diyaloglarını izletti! "Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?" diye sordu
13:33 Holigan vahşeti: Nijerya-Gana maçında doktor dövülerek öldürüldü!
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 14:47:37. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de kaputa çıkan polise rağmen kaçmaya devam eden otomobil durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement