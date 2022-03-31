Denizli'de kaputa çıkan polise rağmen kaçmaya devam eden sürücü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de kaputa çıkan polise rağmen kaçmaya devam eden sürücü tutuklandı

31.03.2022 19:37
Denizli'de kaputa çıkan polise rağmen kaçmaya devam eden sürücü tutuklandı

Denizli'de, uygulama noktasında görevli kadın polis memurunun kaputuna çıkarak kaçmasını engellemeye çalıştığı otomobilin sürücüsü cezaevine gönderildi.

Denizli'de, uygulama noktasında görevli kadın polis memurunun kaputuna çıkarak kaçmasını engellemeye çalıştığı otomobilin sürücüsü cezaevine gönderildi.

Kentte trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin "Dur" uyarısına aldırmayan, kadın polis memurunun otomobilin kaputuna çıkmasına rağmen kaçan ve daha sonra gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün, Pamukkale ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 20 AV 109 plakalı otomobili durdurmak istemiş, polis memuru Ezgi Gönül'ün, "Dur" ihtarına uymayan sürücü polise çarpmaya çalışınca, görevli polis memuru düşmemek için otomobilinin kaputuna tutunarak durdurmaya çalışmıştı.

Cadde boyunca bir süre ilerleyen otomobil, çevredekilerin de yardımıyla durdurulmuş daha önce trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ehliyetine 2 kez el konulduğu belirtilen sürücü M.K. gözaltına alınmıştı.

?????????????

YORUMLAR
500
Cam şişede torpil patlattı, az kalsın gözünden oluyordu Cam şişede torpil patlattı, az kalsın gözünden oluyordu Denizli'de bir çocuk torpil patlaması sonucu yaralandı Denizli'de bir çocuk torpil patlaması sonucu yaralandı

Polis Memuru, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de kaputa çıkan polise rağmen kaçmaya devam eden sürücü tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:22 Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi
19:20 Balotelli gözünün altına yaptırdığı dövme ile şaşırttı
18:57 Kadın polisi 100 metre otomobilin kaputunda sürükledi! Korku dolu anlar kayıttaydı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
18:24 Rus birlikleri taktik değiştirdi: Savaş yerine uzun menzilli taarruz taktiğine geçti
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
17:28 Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı! 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 19:45:11. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de kaputa çıkan polise rağmen kaçmaya devam eden sürücü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement