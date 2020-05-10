Denizli'de kar maskesiyle kablo hırsızlığı girişimi - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmana giren kar maskeli hırsız, çatıda bulunan kabloları çalmak isterken ev sahibinin kızı tarafından fark edilince kaçtı.
Alınan bilgiye göre Kayıhan Mahallesinde apartmanın birinci katındaki dairesinde oturan ev sahibi Mustafa Öğüt'ün 16 yaşındaki kızı Nefise Öğüt ayak seslerini duyunca dışarı çıktı.
Çatıda hırsız olduğunu anlayan Öğüt, merdivenlerden bakınca hırsızı gördü.
Öğüt'ün kendisini gördüğünü fark eden kar maskeli hırsız, kablo dolu çuvalı atarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızın yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.