Denizli'de kar nedeniyle 11 ilçede eğitime ara verildi - Son Dakika

DENİZLİ'de yoğun kar nedeniyle Çameli, Babadağ ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak ve Çivril ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, 19 Ocak Çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çameli, Babadağ, Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak ve Çivril ilçelerinde ise yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi. Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.