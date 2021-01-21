Son dakika haberi... Kar ve buzla kaplanan Yayla Gölü'nde kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesinde 1155 rakımlı Süleymanlı Yaylası'nda bulunan ve hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle kar ve buzla kaplanan Yayla Gölü, güzel görüntülere ev sahipliği yaptı.

Kent merkezine 54 kilometre, ilçeye ise 8 kilometre uzaklıktaki göl, doğal güzellikleri ve huzur veren ortamıyla her yıl çok sayıda doğaseveri ağırlıyor.

Geçen yıl doğal sit alanı olarak tescillenen 466 dekar alandaki göl, üzerinde açan nilüfer çiçekleriyle ve 34 kuş türüne yuva olmasıyla ilgi çekiyor.

Mevsimler etkiler nedeniyle önemli ölçüde su kaybı yaşanan gölde son dönemdeki yağışlarla su seviyesi yeniden arttı.

Kar yağışı ve gece sıfırın altında 10 dereceye olarak ölçülen soğuk havanın etkisiyle buz tutan göl ile beyaz örtüyle kaplanan çevresi, güzel görüntüler oluşturuyor.

Kızıyla birlikte donan gölü görmeye gelen Şükriye Yenicelioğlu, AA muhabirine yaylanın dört mevsim güzellikler barındırdığını ancak karla birlikte muazzam bir görüntünün oluştuğunu söyledi.

Yenicelioğlu, "Kar görelim diye geldik. Buz tutmuş gölümüz. Çok güzel manzara. Artık bu karların devamı gelir. Karı çok özlemiştik." dedi.

Göle çocuklarıyla gelen Cafer Türk ise gölün zaman zaman buz tuttuğunu belirterek, "Önceki yıllarda da buz tutmuştu. Ancak bu sene buzun kalınlığı çok fazla değil." dedi.