Denizli'de kar ve yağmur yağışı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de kar ve yağmur yağışı sürüyor - Son Dakika

Denizli'de kar ve yağmur yağışı sürüyor

6 saat önce

Denizli kent merkezinde yağmur yağarken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Denizli'de kar ve yağmur yağışı sürüyor, System.String[]

Denizli kent merkezinde yağmur yağarken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlar internet üzerinden kentin 13 ayrı noktasını canlı kameralar ile izliyor.


Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar Teleferik'te manzaranın tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar ise Tavas ilçesi'ne giderek Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin 13 ayrı noktasına koyduğu şehir kameraları ile kent 24 saat canlı olarak www.denizli.bel.tr internet sitesi üzerinden izlenebiliyor. Vatandaşlar canlı kameralar sayesinde istediği yerden, Denizli'nin tüm güzelliklerini tüm dünyadan izleyebiliyor. Denizli'nin şehir kamerası uygulaması büyük beğeni toplamaya devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:25 Kaynak: İHA
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