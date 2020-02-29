Denizli'de kar yağışı - Son Dakika
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Denizli'de kar yağışı

20 dakika önce

Kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı Tavas ilçesinde yerini kar yağışına bıraktı.

Denizli'de kar yağışı, System.String[]

Kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı Tavas ilçesinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçe güne kar yağışı ile uyanırken, yer yer kar kalınlığı 5 santimetreye kadar çıktı.


Kar yağışından dolayı Denizli- Muğla karayolunun bazı kesimlerinde yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışına en fazla sevinenler ise çocuklar oldu. Yapışın hafta sonuna denk gelmesi ve okulların tatil olmasından dolayı karın keyfini çıkardı. Sokakların beyaz örtü ile kaplandığını gören çocuklar soluğu dışarıda alıp bol bol kar topu oynadı.


Öte yandan, kar yağışı dolayısı ile ilçede hava sıcaklığı da 2 derecelere kadar düştü. - DENİZLİ

Denizli, Muğla, Tavas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
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