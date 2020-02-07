Denizli'de kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede eğitime ara verildi - Son Dakika

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Denizli'de kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede eğitime ara verildi
6 saat önce
Denizli'nin Çal ve Çameli ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:08 Kaynak: AA
Denizli'nin Çal ve Çameli ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.
Kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Çameli ve Çal ilçesi genelinde 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini kaydedildi.
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