Denizli'de kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede eğitime ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede eğitime ara verildi - Son Dakika

Denizli'de kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede eğitime ara verildi

6 saat önce

Denizli'nin Çal ve Çameli ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Denizli'de kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede eğitime ara verildi, System.String[]

Denizli'nin Çal ve Çameli ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.


Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Çameli ve Çal ilçesi genelinde 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini kaydedildi.

Denizli, Çameli, Çal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:08 Kaynak: AA
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