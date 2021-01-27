Denizli'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Denizli'de kar yağışı etkili oluyor
27.01.2021 23:59
Denizli'nin yüksek rakımlı bölgelerindeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Denizli'nin yüksek rakımlı bölgelerindeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kenti Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Araçlarda kar lastiği ve zincir kontrolü yapan trafik ekipleri, hava muhalefeti nedeniyle ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor.
Karayolları ekipleri, söz konusu güzergah boyunca aralıklarla tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.
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