Denizli'de kar yağışı etkisini arttırdı - Son Dakika
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Denizli'de kar yağışı etkisini arttırdı

6 saat önce

Denizli'nin yüksek kesimleri ve ilçeleri yağan kar ile beyaza büründü.

Denizli'de kar yağışı etkisini arttırdı, System.String[]

Denizli'nin yüksek kesimleri ve ilçeleri yağan kar ile beyaza büründü.


Denizli'nin yüksek kesimlerinde ve ilçelerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar kar yağışını sevinçle karşıladı. Kentin en yüksek kesimlerinden biri olan Bağbaşı Yaylası ile Denizli Kayak Merkezinde etraf tamamen beyaza bürünürken, doğaseverler ise yürüyüşe çıktı. Çameli ilçesinde ve bazı ilçelerde kar yağışının devam ettiği bildirildi. Denizli - Antalya kara yolunda da kar yağışı etkili olmaya başladı.


Kar sürprizinin tadını en çok çıkaranlar ise gençler ve çocuklar oldu. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
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