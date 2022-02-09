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Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini gösteriyor - Son Dakika

Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini gösteriyor

09.02.2022 09:59

Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar yağışı ve sis özellikle Denizli- Antalya kara yolunun Cankurtaran ile Kazıkbeli mevkilerinde etkili oluyor. Tavas'ı Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlayan kara yolunda, kar yağışına bağlı kazalar nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Bölgedeki kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Bazı araçlar yolda kaldı, trafik polisi ekipleri ulaşımın kapanmaması için denetimlerini sürdürüyor.

Yolda önlem ekipler, ağır tonajlı araçların geçişini bir süre durdurdu. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

Bölgede kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini gösteriyor
Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini gösteriyor
Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini gösteriyor
Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini gösteriyor
Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini gösteriyor
Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini gösteriyor
Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini gösteriyor
Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini gösteriyor

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Antalya, Denizli, Aydın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini gösteriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkisini gösteriyor - Son Dakika
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