Son Dakika Haberleri: Denizli'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Denizli'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

20 dakika önce

Denizli'de kar yağışı, Denizli-Antalya karayolunu kullanan sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşamasına neden oldu.

Denizli'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Denizli'de kar yağışı, Denizli- Antalya karayolunu kullanan sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşamasına neden oldu. Karayolları ve trafik ekipleri yolun açık kalması için hummalı bir çalışma başlattı.

Kentte olumsuz hava koşulları gün boyu devam ederken, akşam saatlerinde Denizli-Antalya ve Denizli- Ankara karayolunda sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kar yağışına sis de eklenince Denizli-Antalya karayolunun Cankurtaran mevkisinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, polis ekipleri de trafik güvenliğini sağladı. Bir küreme aracının arkasında bulunan tuz serpme aparatı arızalanınca ekipler kar altında yoğun uğraş verdi. Aparatın tamir edilmesi ile kar küreme aracı çalışmasına kaldığı yerden devam etti. Cankurtaran bölgesinde bir zincir satıcısı araçlarında kar lastiği olmayan sürücülere hizmet vererek, araçlarına zincir taktı.

Trafik ekipleri yolun belirli bir kısmından sonra çekici ve tırların geçişine izin vermedi. Karayolları ve trafik ekiplerinin kar yağışı süresince yolun açık kalması için görev başında olacakları öğrenildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:48 Kaynak: İHA

Cankurtaran, Antalya, Denizli, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Robin Yalçın, Yeni Malatyaspor'a Transfer Oluyor Maçta Dili Boğazına Kaçan ve Hastaneye Kaldırılan Muammer Yıldırım, Taburcu Edildi

Arkadaşının Evindeki Partiye Katılan Genç Kadın, Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 5 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 22:08:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]