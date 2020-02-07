Denizli'de kar yağışı nedeniyle 48 amatör maç ertelendi - Son Dakika

Denizli ve ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle 48 amatör maç ertelendi.



Kentte kar, aralıklarla, zaman zaman tipi şeklinde yağmaya devam ediyor.



Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde 7-9 Şubat tarihlerinde oynanması gereken 48 amatör lig maçının 14-16 Şubat'a ertelendiğini söyledi.



Karla mücadele



Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 14 ilçede karla mücadelesini sürdürüyor. Tuzlama ve kar kürüme çalışması yapan ekipler, yolların kapanmaması için uğraş veriyor.



Ekipler özellikle Acıpayam, Baklan, Babadağ, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Honaz, Güney, Kale, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmasına devam ediyor.