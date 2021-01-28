Kar yağışı sonrası teleferikle çıkılan yaylaya ilgi arttı - Son Dakika

Denizli'de etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Bağbaşı Yaylası, teleferik hattının yeniden devreye girmesiyle çok sayıda kişiyi ağırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır hizmet vermeyen teleferik, bugün kullanıma açıldı.

Denizli ve çevre illerden de gelen vatandaşlar, teleferikle bin 500 metre rakıma çıkarak kar keyfini yaşadı.

Tedbirler kapsamında teleferiklere kişi sayısı sınırı konulurken yayladaki restoran işletmelerinde sadece gel-al servisle hizmet verildi, bungalov ve yörük çadırlarına ise konaklayacak vatandaşlar alındı.

Oğlu ve kızının kar hasretini gidermek için yaylaya getirdiğini söyleyen Recep Aşık, AA muhabirine, çocuklarının bu süreçte evde çok sıkıldıklarını, kar yağınca ısrarlarına dayanamayarak yaylaya geldiklerini belirtti.

Ahmet Tok da doğada güzel bir gün geçirdiklerini, salgınla ilgili bir risk görmediğini, önlemlerin yeterli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

İzmir'den gelen Cansu Özcan ise ilk kez geldiği Denizli'de teleferikle yaylaya çıktığını anlatarak, "Soğuk olmasına rağmen manzaranın güzelliği içimizi ısıtmaya yetti. Karla birlikte yayla çok güzel görünüyor." diye konuştu.

Antalya'dan geldiğini belirten Fulya Tekin ise "Antalyalı olarak karla buluşmak harika bir duygu. Kar hasretini burada giderdik." dedi.