Son Dakika Haberleri: Denizli'de Kar Yağışı Trafiği Aksattı

Denizli'de Kar Yağışı Trafiği Aksattı

33 dakika önce

Denizli'de etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle Denizli-Antalya Karayolu'nda uluşımda aksaklıklar meydana geldi.

Denizli'de etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle Denizli- Antalya Karayolu'nda uluşımda aksaklıklar meydana geldi. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yolda, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yaptı.

Denizli'de kentin yüksek kesimlerine gece yarısından itibaren başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, Denizli Antalya Karayolu, Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar ilçesinde aksaklıklara yol açtı. Karayolunun belirli noktalarında önlemler alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi.

Sürücüler, zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışında ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler, uyarıcı lambalarını yakarak ilerlerken bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek karın şiddetinin azalmasını bekledi. Yağış nedeniyle karayolunda maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Bölgeye gelen trafik ekiplerinin meydana gelen bir kazaya müdahale ettiği sırada arkadan gelen bir otomobil de polis otosuna çarparak kaçtı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası ekipler, kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı. Karayolları ekipleri karayolunda tuzlama ve kar kürüme çalışmalarını sürdürüyor. Yolda aracıyla mahsur kalan Ali İhsan Oklu ise, zincirsiz yola çıktığını, kar yağışı sebebiyle ilerleyemediğini söyledi. Antalya'ya gittiği sırada yolda kaldığını ifade eden Oklu, çekici çağırdığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:08 Kaynak: DHA

Cankurtaran, Antalya, Denizli, Kar, Güncel
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