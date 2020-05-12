Denizli'de karantina süresi tamamlananlar evlerine uğurlandı - Son Dakika

Denizli'de karantina süresi tamamlananlar evlerine uğurlandı
SUUDİ Arabistan'dan gelen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Denizli'deki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 171 kişi, 14 günlük sürenin tamamlanmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla yurt dışındaki vatandaşların tahliye çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirilen, sonrasında Pamukkale Üniversitesi kampüsü içinde yer alan Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci yurdunda gözetim altına alınan 171 kişi, 14 günlük karantina sürelerini tamamladı. Yurt binası önünde ateşleri ölçülen vatandaşlar, sosyal mesafeye uygun şekilde otobüslerine bindirildi. AFAD'ın koordinasyonuyla araçlara alınan vatandaşlar, alkışlar eşliğinde memleketlerine gönderilmek üzere yurttan ayrıldı.
İl Afet ve Acil Durum İl Müdürü Ali Etiz, bugüne kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen yaklaşık 700 vatandaşın karantina sürelerini doldurmasının ardından memleketlerine uğurlandığını hatırlattı.