Denizli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü - Son Dakika

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Denizli'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü
6 saat önce
Denizli'nin Buldan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kadın yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Türlübey Mahallesi'nde yaşayan Emine Özen'i (76) duman kokusu bulunan evinde baygın şekilde bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özen'i kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Özen, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan Emine Özen ve eşinin 3 yıl önce de soba kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı, eşinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:54 Kaynak: AA
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