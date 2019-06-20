Son Dakika Haberleri: Denizli'de "Kardeşlik ve Uyum Festivali"
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Denizli'de "Kardeşlik ve Uyum Festivali"

48 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Suriyeli gençlerin uyum faaliyetleri kapsamında düzenlenen festivalde 3 dilde eserler seslendirildi.

Denizli'de
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Suriyeli gençlerin uyum faaliyetleri kapsamında düzenlenen festivalde 3 dilde eserler seslendirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında Karşıyaka Mahallesi'ndeki pazar yerinde "Kardeşlik ve Uyum Festivali" gerçekleştirildi.
Suriyeli gençlerin uyum ve birlikteliğini sağlamak amacıyla "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi" çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, palyaçolar tarafından yüzleri çeşitli desenlerle boyanan Suriyeli çocuklar, savaş ortamında yaşadıkları psikolojik travmaların etkisinden uzaklaşmaya çalıştı.
Etkinlik kapsamında verilen konserde sahne alan Grup Lisan, Türkçe, Arapça ve Farsça şarkılar söyledi.
Suriyeli çocuklar ve gençler, mahalledeki Türk arkadaşları ile katıldıkları etkinlikte şarkılara eşlik ederek, eğlendi.
Programa, Denizli Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve UNHCR yetkilileri de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:03 Kaynak: AA
Pamukkale, Denizli, Kültür Sanat
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