Denizli'de kargo aracı süsü verilmiş kamyonetle kaçak akaryakıt satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denizli'de kargo aracı süsü verilmiş kamyonetle kaçak akaryakıt satan şüpheli yakalandı

Denizli'de kargo aracı şeklinde giydirilmiş kapalı kasa kamyonetle kaçak akaryakıt sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de kargo aracı şeklinde giydirilmiş kapalı kasa kamyonetle kaçak akaryakıt sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt temin ederek sattığı tespit edilen zanlıyı takibe aldı. Zanlının kargo aracı şeklinde, üzerinde bir kargo firmasının logosunu taşıyan kamyoneti ekiplerce durduruldu. Kamyonetin kasasında plastik tanklar içinde 2 ton 800 litre kaçak akaryakıt olduğu, ayrıca kamyonetin arkasına akaryakıt satışı için düzenek kurulduğu tespit edildi. Sürücü D.B. gözaltına alındı.

Son Dakika

Walmart, kripto para birimi Litecoin ile işbirliğine gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü

Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Servet Terziler açıklamalarda bulundu: Yarısı doktorsuz işlem yapıyor

Cami imamından örnek olacak hareket! Temizlik yaptığı sırada bulduğu altınları polise teslim etti

CHP'li Yıldırım Kaya'dan yüz yüze eğitim ile tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para ve altın bulundu iddia edildi

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yaptı: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey

Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı