Denizli'de karıncayiyen ve fil fosili bulundu - Son Dakika

DENİZLİ'nin Tavas ve Beyağaç ilçelerinde, bilim insanları tarafından yapılan yüzey araştırmalarında 7 ila 9 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen karıncayiyen ve fil gibi hayvanların da aralarında bulunduğu 8 farklı hayvan fosili bulundu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İhsan Aytek başkanlığında, Pamukkale Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi'nden paleoantropolog, paleontolog ve jeologlardan oluşturulan ekip, 3 yıl önce Denizli'nin Beyağaç ve Tavas ilçelerinde fosil bulmak için yüzey araştırması başlattı. Yapılan araştırmalarda, 7 ile 9 milyon yıl öncesine ait fil ve karıncayiyen fosilleri bulunurken, aynı bölgede daha önce de zürafa, sırtlan, ceylan ve at fosilleri bulundu. Ayrıca aynı ekip tarafından Merkezefendi ilçesinde yapılan araştırmada da Pleistosen dönem olarak adlandırılan çağda, 1,2 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen mamut fosili de tespit edildi.

'HEYECAN VERİCİ FOSİLLER BULUYORUZ'

Araştırma ekibinin başında bulunan Dr. Ahmet İhsan Aytek, 2017 yılında bu yana Denizli'de yaptıkları çalışmalarda aralarında fil, mamut, karıncayiyen ve zürafanın da bulunduğu 30 farklı hayvan fosili bulduklarını söyledi. Dr. Aytek, son yapılan çalışmalarda bulunan karıncayiyen fosilinin Türkiye'de ender rastlanan bir hayvan olması nedeniyle çok önemli olduğunu belirterek, "Beyağaç ilçesinde yaptığımız araştırmalarda da önemli bir keşif yaparak Anadolu'da daha önce hiç tespit edilmemiş 7 ile 9 milyon yıl öncesine ait olduğunu değerlendirdiğimiz bir hortumlu memeli fosili bulduk. 1,2 milyon yıl öncesine ait bir de mamut fosili tespit ettik. Denizli fosil bakımından zengin bir bölge. Heyecan verici fosiller buluyoruz. Anadolu'da çok az bilenen karıncayiyen fosilini ilk kez tespit etmenin heyecanını yaşıyoruz" dedi.