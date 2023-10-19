 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
"Gaipten sesler duydum" diyerek karısını öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı - Son Dakika

"Gaipten sesler duydum" diyerek karısını öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı

Son Güncelleme: 19.10.2023 08:14

Denizli'de 18 yaşındaki karısını öldüren katil kocanın akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğu belirlendi. Sanık hakkında verilen ek gözlem süresinin dolmasının ardından hastanenin hazırladığı rapor tamamlandı. Sağlık kurulu, eşini "Gaipten sesler duydum" diyerek öldüren cinayet zanlısının cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verdi.

Denizli'de 18 yaşındaki karısı Elif Irmak'ı gaipten sesler duyduğu için öldürdüğünü iddia eden ve hakkında müebbet hapis cezası talep edilen katil kocanın, akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğu belirlendi.

GÖĞSÜNDEN VE BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi 144. Sokak'ta 30 Kasım 2022 tarihinde yaşanan olayda; eşi Elif Irmak (18) ile 'kürtaj yaptırdığı' iddiasıyla tartışan Ahmet Emre Irmak (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı. Anne ve babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir araziye götürdüğü karısını karın, göğüs ve boğazından bıçaklayarak öldürdü.

'Gaipten sesler duydum' diyerek karısını öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu. Hamile olmadığı anlaşılan Elif Irmak'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ahmet Emre Irmak hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Üst soya karşı silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Eşini kasten öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'Gaipten sesler duydum' diyerek karısını öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı

"GAİPTEN SESLER DUYDUM"

Sanık, geçen Temmuz ayındaki görülen davanın ikinci duruşmasında "Gaipten sesler duydum. Tartışma çıkar düşüncesiyle, mutfaktan aldığım bıçağı belime soktum. Saçından ve kolundan tutup sürükledim. 100 metre gittikten sonra kayınvalidemin sesini duydum. 'Onu nereye götürüyorsun. Onun sevdiği var, O'nu sevdiğine vereceğim' diye gaipten sesler duydum. Eşimin karnına ve beline bıçağı salladım. 4 sefer bıçak darbesi vurdum" şeklinde ifade verdi. Mahkeme heyeti, sanık Irmak'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

'Gaipten sesler duydum' diyerek karısını öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı

1 AY GÖZETİMDE KALDI

Mahkemenin Eylül ayında görülen üçüncü duruşmasında ise Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen sanık hakkında hekimlerin tanı koyamadığı, bu nedenle 1 ay gözetim altında tutulması gerektiğini bildiren ön rapor okundu. 1 Eylül'de hastaneye yatırılan sanığa ilişkin ön raporda, yatarak tedavi edildiği, hakkında rapor düzenlenebilmesi için 3 hafta ek gözlem süresine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

'Gaipten sesler duydum' diyerek karısını öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Sanık hakkında verilen ek gözlem süresinin dolmasının ardından hastanenin hazırladığı rapor tamamlandı. Sağlık kurulu, eşini 'gaipten sesler duydum' diyerek öldüren cinayet zanlısının 'cezai ehliyetinin tam' olduğuna karar verdi. "Olay ile sanığın ruhsal durumu arasında illiyet bağı bulunmamaktadır. Bu fiile karşı ceza sorumluluğu tamdır" şeklinde oy birliğiyle karar verilen raporun ardından, 14 Kasım'da görülecek duruşmada sanık hakkında kararın açıklanmasının beklendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ahmet Emre, Denizli, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Gaipten sesler duydum' diyerek karısını öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı - Son Dakika


Son Dakika
09:25 3 günlük milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
09:23 Arda Güler'in en büyük sorunu güç! Real Madrid özel program hazırladı
09:04 Aybike Çelik, oğlu Can Tunaboylu'yu savunan oyuncu Ayşe Tunaboylu'ya seslendi: Kültürlü sanatçının duyarlı olmadığını gösterdiniz
09:03 Bakan Şimşek, Fransa'da yatırımcılarla buluşacak
08:38 74 ilde dev operasyon! 2 bin 368 kişi gözaltına alındı
08:33 ABD'de üst düzey bir görevli, İsrail'e verilen destek nedeniyle görevinden istifa etti
08:28 Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
08:14 "Gaipten sesler duydum" diyerek karısını öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı
08:01 Hastane katliamına sessiz kaldığı için tepki çeken İsrail asıllı şarkıcı Linet, sessizliğini bozdu
07:29 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Ordu, Gazze'ye kara harekatı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2023 09:54:16. #1.13#
SON DAKİKA: "Gaipten sesler duydum" diyerek karısını öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement