Karısının otomobilini benzin döküp kundakladığı öne sürülen kişi aranıyor - Son Dakika
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Karısının otomobilini benzin döküp kundakladığı öne sürülen kişi aranıyor

02.03.2022 15:01

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aralarında boşanma davası bulunan karısının otomobilini kundakladığı iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aralarında boşanma davası bulunan karısının otomobilini kundakladığı iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1200 Evler Mahallesi'nde A.C'ye (28) ait otomobilin, 20 Şubat'ta benzin dökülerek yakıldığı iddiasına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Polis, görüntülerde elinde bidon, yüzünde medikal maske, başında eşarp ve üzerinde kadın kıyafetleri bulunan bir kişiyi belirledi.

Bu kişinin, A.C'nin boşanma aşamasında olduğu ve tanınmamak için kadın kıyafetleri giymiş F.C. olabileceği öne sürüldü.

F.C'nin, yakalanması çalışma başlatıldı.

Karısının otomobilini benzin döküp kundakladığı öne sürülen kişi aranıyor
Karısının otomobilini benzin döküp kundakladığı öne sürülen kişi aranıyor
Karısının otomobilini benzin döküp kundakladığı öne sürülen kişi aranıyor
Karısının otomobilini benzin döküp kundakladığı öne sürülen kişi aranıyor

YORUMLAR
500
Kadın kıyafeti giyip boşanmak üzere olduğu eşinin arabasını yaktı Kadın kıyafeti giyip boşanmak üzere olduğu eşinin arabasını yaktı Ekmek pişirmek isterken çatıyı yaktılar Ekmek pişirmek isterken çatıyı yaktılar

Emniyet Müdürlüğü, Merkezefendi, Denizli, Benzin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karısının otomobilini benzin döküp kundakladığı öne sürülen kişi aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısının otomobilini benzin döküp kundakladığı öne sürülen kişi aranıyor - Son Dakika
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