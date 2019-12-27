Denizli'de karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Denizli'de karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte etkili olmaya başlayan soğuk havanın ardından yüksek kesimlerde başlayan kar yağışına karşı mücadele başlattı.

Denizli'de karla mücadele çalışmaları, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte etkili olmaya başlayan soğuk havanın ardından yüksek kesimlerde başlayan kar yağışına karşı mücadele başlattı. Ekipler ayrıca yağışın artmasına karşın alarm durumunda hazır bir şekilde bekliyor.


Denizli'de beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte çalışma başlattı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Çardak ilçesinin Hayriye Mahallesi'nde, Bozkurt ilçesinin Hayrettin Mahallesi'nde, Serinhisar ilçesinin Yatağan- Kocapınar ve Honaz ilçesinin Yukarı Karaçay güzergahında, ayrıca Acıpayam ilçesinin Yeşilyuva ile Çardak ilçesinin Söğüt Mahallesi arasındaki yolda karla mücadele çalışması yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların ulaşımlarının aksamaması için ekiplerini hazır halde bekletiyor. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
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