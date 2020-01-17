Denizli'de karne sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de karne sevinci - Son Dakika

Denizli'de karne sevinci

6 saat önce

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de birinci dönem karnelerinin dağıtılması ile yarı yıl tatili başladı.

Denizli'de karne sevinci, System.String[]

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de birinci dönem karnelerinin dağıtılması ile yarı yıl tatili başladı.


2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. yarı yılının sona ermesiyle Denizli'de 187 bin 682 öğrenci ve 14 bin 454 öğretmen 2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılını tamamladı. Eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılı ise 3 Şubat Pazartesi başlayacak. Tatile giren Hacı Halil Bektaş Ortaokulu 7-D sınıfı öğrencileri de kentte karne sevinci yaşadık. Gençlerin karnelerini alırken yaşadıkları mutluluk ise görülmeye değerdi.


Karnelerini alarak tatile giren öğrenciler tatil planlarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Öğrencilerin çoğu güzel bir dönem geçirdiklerini ve tatili de derslerde eksik kaldıkları yerleri çalışarak tamamlayacaklarını belirttiler. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü
Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı Soba kurbanı Seda'nın babası: Zehirlenmeyi baş ağrısı sanıp uyumuşlar Buzlanma nedeniyle öğrenciler karnelerini kahvehanede aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 23:39:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de karne sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]