Denizli'de karnında 15 kiloluk tümör taşıyan kadın yardım bekliyor - Son Dakika

Denizli'de karnında 15 kiloluk tümör taşıyan kadın yardım bekliyor

Denizli'de yumurtalık kanserinden dolayı karnında yaklaşık 15 kilogramlık tümör oluşan kadın, doktorların, riskli buldukları için kendisini ameliyat etmediğini iddia etti.

Denizli'de yumurtalık kanserinden dolayı karnında yaklaşık 15 kilogramlık tümör oluşan kadın, doktorların, riskli buldukları için kendisini ameliyat etmediğini iddia etti.

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Kamu ve özelde, çeşitli sağlık kuruluşlarında hemşire olarak çalışan 43 yaşındaki Özlem Vahide Özdemir, yaklaşık 4 ay önce hızla kilo almaya başladı.

Bir süre sonra karnında ve kasığında ağrılar başlayan Özdemir, sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Yapılan tetkiklerde yumurtalık kanseri olduğu ve karnında 15 kilo tümör bulunduğu tespit edilen Özdemir, ameliyat olmak ve sağlığına kavuşmak istiyor.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 aydır karnının şiştiğini belirterek, ilk başta kilo aldığını zannettiğini, fakat ağrılardan dolayı duramayınca sağlık kuruluşuna başvurduğunu ifade etti.

Hastaneye gittiğinde rahatsızlığını öğrendiğini dile getiren Özdemir, "Bir ağrı girdi, apandisit şüphesiyle gittik. Doktor 'kitle var, bunu burada ameliyat edemeyiz, çok riskli' dedi. Çok iyi bir yerde, deneyimli 5-6 kişilik bir ekiple ameliyat edilmem lazımmış. 'Aksi taktirde yüzde 80-90 ameliyatta ölürsün' diyorlar." ifadelerini kullandı.

"Ameliyat olmazsam da ölebilirim." diyen Özdemir, "Ben yaşamak istiyorum. Ameliyat olmasam öleceğim, olsam yine öleceğim. Ne yapayım ben? Yetkililerden yardım istiyorum." şeklinde konuştu.

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de karnında 15 kiloluk tümör taşıyan kadın yardım bekliyor - Son Dakika

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