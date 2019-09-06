Son Dakika Haberleri: Denizli'de karpuz yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
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Denizli'de karpuz yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında karpuz yüklü kamyonet kontrolden çıkarak boş araziye devrildi.

Denizli'de karpuz yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında karpuz yüklü kamyonet kontrolden çıkarak boş araziye devrildi. Karpuzların yola savrulduğu ve tümünün ziyan olduğu kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza, geçtiğimiz gün Çameli ilçesi Cevizli Mahallesi Ören mevkii olarak bilinen noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysel K. yönetimindeki 48 RJ 364 plakalı karpuz yüklü kamyonet seyir halinde ilerlerken bir anda kontrolden çıkarak boş araziye devrildi. Sürücü koltuğunda bulunan Veysel K. ve yolcu bölümünde oturan Fikret K. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkartılırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın etkisiyle kamyonetin kasasında bulunan çok sayıda karpuz yola savrularak ziyan oldu.


Ekipler tarafından yolun temizlenmesiyle birlikte trafik normal seyrine döndü. Yaşanan kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
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