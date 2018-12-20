Son Dakika Haberleri: Denizli'de Kasım Ayında 919 Konut Satıldı

Denizli'de Kasım Ayında 919 Konut Satıldı

3 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Kasım ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Denizli'de Kasım Ayında 919 Konut Satıldı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Kasım ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'de geçtiğimiz Kasım ayında 919 konut satıldı.

Denizli'de konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 oranında azalarak 919 oldu. Bu satışların 386'sı ilk satış, 533'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Kentte ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,2 oranında azalış göstererek 76 oldu. 76 ipotekli satışın 39'u ilk satış, 37'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 5 324 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 5,9 olurken bu oran Denizli ili için yüzde 8,3 olarak gerçekleşti.

Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 oranında azalış göstererek 843 oldu. Bu satışların 347'si ilk satış, 496'sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:10 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Güncel
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