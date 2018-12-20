Denizli'de Kasım Ayında 919 Konut Satıldı

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Konkordato İlan Eden Aynes Gıda'ya Tekrar Kayyum Atandı

CHP'li Belediye Başkanı "Hakkımda Dedikodu Yapılıyor" Deyip Partisinden İstifa Etti

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İttifakta En Çok Zorlandığım İller Denizli ve Balıkesir