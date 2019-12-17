Denizli'de kasım ayında bin 523 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Kasım ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'de kasıma ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 65,7 oranında artarak bin 523 oldu.



TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Denizli'de 2019 Kasım ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 oranında arttığı vurgulandı. Bin 523 konutun satıldığı kentte bu satışların 483'ü ilk satış, bin 40'ı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, Denizli Türkiye genelinde yüzde 1,1'lik payla 24. sırada yer aldı.



Kentte ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 706,6 oranında artış göstererek 613 oldu. 613 ipotekli satışın 201'i ilk satış, 412'si ikinci el satış olarak gerçekleşti.



Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 oranında artış göstererek 910 oldu. Bu satışların 282'si ilk satış, 628'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. - DENİZLİ