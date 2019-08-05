Son Dakika Haberleri: Denizli'de katı atık bertaraf tesisindeki yangın söndürüldü
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Denizli'de katı atık bertaraf tesisindeki yangın söndürüldü

6 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Denizli'de katı atık bertaraf tesisindeki yangın söndürüldü, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.
Pınarkent Mahallesi'ndeki katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangına, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) ile Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı su tankerleri ve iş makinelerinin de olduğu 42 araç ve 87 personelle müdahale edildi.
Yangın sırasında fabrikanın deposunda zaman zaman patlamalar meydana geldiği görüldü.
Yangın, 7 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Fabrikadaki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
Denizli Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki katı atık bertaraf tesisinde akşam saatlerinde yangın çıkmış, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti.
2017'de de iki kez yangın çıkan fabrikada büyük hasar meydana gelmişti.
Pamukkale, İtfaiye, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2019 04:59 Kaynak: AA
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