Kavga ihbarına giden polislere kadınlardan sürpriz kutlama - Son Dakika
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Kavga ihbarına giden polislere kadınlardan sürpriz kutlama

09.04.2022 22:46

Denizli'de bir grup kadın, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla kavga ihbarında bulunup olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz kutlama etkinliği düzenledi.

Denizli'de bir grup kadın, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla kavga ihbarında bulunup olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz kutlama etkinliği düzenledi.

Altıntop Mahallesi 1601 Sokak'ta bir pastanede toplanan kadın grup, Polis Haftası dolayısıyla ekipler için farklı bir etkinlik planladı.

112 Acil Çağrı Merkezini arayan Aslı Erkal, işlettiği dükkanının önünde büyük bir kavga olduğu bilgisini verdi.

Daha sonra kavgaya müdahale için gelen Yunus ekipleri meşale ve alkışla karşılandı.

Burada "177. yılınız kutlu olsun" yazılı pasta, Yunus ekiplerince kesilerek katılımcılara ikram edildi.

Erkal, gazetecilere, polislere sürpriz yaptıklarını anlatarak "Burada arkadaşlarla ufak bir toplantı yapıp etkinliği planladık. Acil bir ihbarda bulunduk. Sağ olsun bizi yalnız bırakmadılar. Bütün Polis Teşkilatının 177. yıl dönümünü kutlu olsun." diye konuştu.

Asya Türkmen ise ihbarın ardından polislerin hemen yardıma koştukları için teşekkür etti.

Polis ekipleri, toplanan grupla birlikte kestikleri pastayı çevredeki vatandaşlara da ikram etti.

Kavga ihbarına giden polislere kadınlardan sürpriz kutlama
Kavga ihbarına giden polislere kadınlardan sürpriz kutlama
Kavga ihbarına giden polislere kadınlardan sürpriz kutlama
Kavga ihbarına giden polislere kadınlardan sürpriz kutlama
Kavga ihbarına giden polislere kadınlardan sürpriz kutlama
Kavga ihbarına giden polislere kadınlardan sürpriz kutlama
Kavga ihbarına giden polislere kadınlardan sürpriz kutlama
Kavga ihbarına giden polislere kadınlardan sürpriz kutlama

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavga ihbarına giden polislere kadınlardan sürpriz kutlama - Son Dakika


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