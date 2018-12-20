Son Dakika Haberleri: Denizli'de Kayak Sezonu Başladı

Denizli'de Kayak Sezonu Başladı

2 saat önce

Denizli Kayak Merkezi, bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayarak sezonu açtı.

Denizli Kayak Merkezi, bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayarak sezonu açtı.

Kent merkezine 85 kilometre uzaklıktaki Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan ve kesintisiz 12 kilometre kayak imkanı sunan merkezde kar kalınlığı sezon açılışı için yeterli seviyeye ulaştı.

Kayakseverlerin kesintisiz kayak ve snowboard yapabildiği Denizli Kayak Merkezi'nde saatte 1500 kişi taşıma kapasiteli iki telesiyej ve teleski hizmet verecek.
Kristal kar kalitesiyle ön plana çıkan merkezde, 1700 ve 1500 metrelik 2 kayak pisti ile tecrübesizler ve çocukların rahatça kayak yapabileceği 700 metre uzunluğunda babylift pisti bulunuyor.
Kayakseverlere snowboard imkanı da sunan merkezde 2 kar ezme makinesi, 3 kar motoru hizmet veriyor.
Her geçen yıl ilginin arttığı kayak merkezi, yeni sezonda da karın keyfini çıkarmak isteyenleri bekliyor.
Merkezde mevsim şartlarına göre mayıs ayına kadar kayak yapılabiliyor.

100 bin kişiye hizmet verdi

Geçen yıl kış sezonunda yaklaşık 100 bin kişiyi ağırlayan merkezde telesiyejle dağın zirvesine çıkma imkanı bulacak ziyaretçiler, eşsiz manzaralar sunan bölgeyi kuş bakışı izleme şansını yakalayabiliyor.
Bölgede alt istasyonda 15, üst istasyonda ise 58 santimetre kar kalınlığı bulunuyor.
Kayak Merkezi Pist Sorumlusu Hüseyin Kusanç, son günlerdeki kar yağışının ardından kayak merkezini sezona hazır hale getirdiklerini söyledi.
Tesislerin ve pistlerin son kontrolleri yaptıklarını anlatan Kusanç, "Pistlerimiz güzel, kar kristal ve harika. Burada kaymak oldukça keyifli. Son testleri yapıyoruz. Şu an pistlerimiz hazır durumda. Denizli Kayak Merkezi sezona hazır. Kar keyfini yaşamak isteyen herkes gelip burada kayak yapabilir." dedi.
Kayak Antrenörü Ferdal İşgül ise tesislerde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, kar yağışının oldukça memnun ettiğini ve misafirleri beklediklerini dile getirdi.

Snowboard eğitmeni Berkay Ülker de pistleri son kez denetlediklerini ve her şeyin kullanıma hazır hale getirildiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:41 Kaynak: AA

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