Bir tanığın, çocukları son olarak, mahalleden geçen sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesi üzerine, arama çalışmaları burada yoğunlaştırıldı.

Denizli 'nin Çivril ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.