Kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika
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Kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor (3)

19.07.2022 18:48

Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.

Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ile Hakkı B'den (11) haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Bir tanığın, çocukları son olarak, mahalleden geçen sulama kanalı çevresinde gördüğünü söylemesi üzerine, arama çalışmaları burada yoğunlaştırıldı.

Kanalın akış yönü olan Baklan ilçesindeki tali uzantılarında da ekiplerce arama yapılıyor.

Çalışmalara Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Veysel Yanık ile vatandaşlar da katılıyor.

"Kanallarda herhangi bir ize rastlanmadı"

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, gazetecilere, sulama kanallarında henüz çocuklara ait bir ize rastlanmadığını söyledi.

Ekiplerin sahada çalışmalara devam ettiğini aktaran Vural, şunları kaydetti:

"2 çocuğumuz dün akşamdan beri kayıp. Şu an tüm ekiplerimizle sahadayız. Çocukların en son sulama kanalının kenarında görüldüğü yönünde bir duyum var. Bunun üzerine çalışmalar 2 gündür sulama kanalında ve çevresinde yapıldı. Tüm kanallar arandı, bu vakte kadar kanallarda herhangi bir iz ve emareye rastlanmadı. Şu anda tüm ekiplerin arazilerde arama çalışmaları devam ediyor."

Çalışmalara, Jandarma Genel Komutanlığı helikopterinin de destek verdiği belirtildi.

Öte yandan, kayıp çocuklardan Rafet E'nin, en son görüldüğü bölgedeki bir marketin güvenlik kameralarınca kaydedildiği belirlendi.

Kayıtlarda, kanal istikametine giden Rafet E'nin tek başına yürüdüğü, Hakkı B'nin ise yanında olmadığı görülüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika
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