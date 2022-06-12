Denizli'de kaybolan 2 gencin son görüştükleri kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Denizli'de kaybolan 2 gencin son görüştükleri kişi gözaltına alındı

12.06.2022 21:24
Denizli'de kaybolan 2 gencin son görüştükleri kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 9 Haziran akşamı ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 genç için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında bu kişilerin kullandığı otomobil, parçalanmış 2 cep telefonu ve kan izleri bulundu, telefonda son görüştükleri kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 9 Haziran akşamı ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 genç için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında bu kişilerin kullandığı otomobil, parçalanmış 2 cep telefonu ve kan izleri bulundu, telefonda son görüştükleri kişi gözaltına alındı.

Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'nin evlerine dönmemeleri üzerine aileleri aramaya başladı.

Gençlerden İsmail Yalçın'ın babası Adnan Yalçın, durumu polise bildirdi.

Polis, jandarma, AFAD ve AKUT ekipleriyle vatandaşların da destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sırasında gençlerin kullandığı otomobilin plaka kayıt sisteminden Serinhisar ilçesine gittiği öğrenildi. Daha önce de gittikleri öğrenilen ormanlık alanda genişletilen çalışmada Yalçın ve Akköse'nin kullandığı otomobil ile parçalanmış halde 2 cep telefonu ve kan izleri tespit edildi.

Kayıp kişilere ulaşamayan ekipler, gençlere ait olduğunu belirledikleri kırık cep telefonlarında yaptıkları inceleme sonucu son görüşme yapılan kişiyi tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlının, ilk ifadesinde, ormanlık alanda Yalçın ve Akköse'ye doğru tüfekle ateş ettiğini, daha sonra olay yerinden ayrıldığını, bu kişilere ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Ekiplerin ormanlık alan çevresindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

YORUMLAR
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Tanker otomobile çarptı; 3 ölü, 2 yaralı Tanker otomobile çarptı; 3 ölü, 2 yaralı Kayıp 2 gence ait sabah saatlerinde izler bulundu Kayıp 2 gence ait sabah saatlerinde izler bulundu
Kaynak: AA

Serinhisar, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de kaybolan 2 gencin son görüştükleri kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de kaybolan 2 gencin son görüştükleri kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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