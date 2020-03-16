Denizli'de kaybolan 2 kişi uçuruma yuvarlanan otomobilde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de kaybolan 2 kişi uçuruma yuvarlanan otomobilde ölü bulundu - Son Dakika

Denizli'de kaybolan 2 kişi uçuruma yuvarlanan otomobilde ölü bulundu

6 saat önce

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde kaybolan 2 kişi yaklaşık 90 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilde ölü bulundu.

Denizli'de kaybolan 2 kişi uçuruma yuvarlanan otomobilde ölü bulundu, System.String[]

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde kaybolan 2 kişi yaklaşık 90 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, eşi Ekrem Saldamlı'dan (35) dün akşamdan itibaren haber alamayan Hatice Saldamlı, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Çevrede arama başlatan ekipler, Saldamlı ve arkadaşı Mehmet Ali Kaçar'ın otomobil ile ormanlık alana gitmiş olabileceği bilgisi üzerine çalışmalarını buraya yönlendirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarında, Cumhuriyet Mahallesi Esentepe mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda yaklaşık 90 metrelik uçuruma devrilmiş halde bir otomobil fark edildi.

Araçtaki aramada 2 erkek cesedi bulundu.

Ölen kişilerin kayıp ihbarında bulunulan Saldamlı ile araç sahibi Mehmet Ali Kaçar olduğu tespit edildi.


Cenazeler, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beyağaç, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu         
22:15
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın         
20:36
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi         
16:17
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi         
10:40
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti         
10:30
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı         
09:41
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi 18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi         
00:58
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 03:43:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de kaybolan 2 kişi uçuruma yuvarlanan otomobilde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]