Denizli'de kaybolan 6 kişi ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

Denizli'de kaybolan 6 kişi ormanlık alanda bulundu

Denizli\'de kaybolan 6 kişi ormanlık alanda bulundu
Son Güncelleme: 04.09.2023 02:16

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 4'ü Afganistan uyruklu 6 kişi, ormanlık alanda bulundu. AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kaybolan kişilere ulaşıldı ve güvenli alana tahliye edildi. Sağlık kontrolleri yapılan 6 kişi şehir merkezine indirildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 4'ü Afganistan uyruklu 6 kişi, ormanlık alanda bulundu.

Bağbaşı Mahallesi Zeytin Yaylası'nda kayboldukları bildirilen 6 kişi için AFAD, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, dağlık ve ormanlık alanda kaybolduğu belirlenen Afganistan uyruklu H.H. (26), M.H. (20), M.H. (17), E.F. (18) ile Türk vatandaşları C.A. ve D.A'ya yaklaşık 10 saat sonra ulaşıp güvenli alana tahliye etti.

Sağlık kontrolleri yapılan 6 kişi, ekiplerin yardımıyla şehir merkezine indirildi.

Öte yandan kaybolan kişilerden 2'sinin bisiklet turu için çıktığı dağlık arazide dönüş yolunu kaybedince 112'yi arayarak yardım istediği, yabancı uyruklu kişilerin ise yürüyüş yaptıkları sırada kayboldukları öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Denizli'de kaybolan 6 kişi ormanlık alanda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de kaybolan 6 kişi ormanlık alanda bulundu - Son Dakika
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