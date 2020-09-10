Denizli'de kaybolan alzaymır hastasını arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kardeşinin yanından kaybolan alzaymır hastasını arama çalışması başlatıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden iki ay önce Sarayköy'e çalışmaya gelen Halil Kuru'nun yanında yaşayan alzaymır hastası kardeşi Süleyman Kuru (52), salı günü Aşağı Mahalle'deki evlerinden çıktıktan sonra geri dönmedi.
Gidebileceği yerleri kontrol eden ailesi, Süleyman Kuru'nun bulunamaması üzerine polise kayıp müracaatında bulundu.
Polis, Kuru'nun bulunması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:37 - Kaynak: AA
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