Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu

Denizli'de Rafet E. (9) ve Hakkı Bardan'dan (11) önceki gün saat 15.00'ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri geniş bir çalışma başlattı.

ÇOCUKLARI EN SON GÖREN KİŞİYE ULAŞILDI

Çocukları en son gören kişiye ulaşan ekipler, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" beyanı üzerine çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırdı.

CANSIZ BEDENİ KANALIN ÇIKIŞINDA BULUNDU

Hem sulama kanalında hem de kayıp çocukların evlerinin olduğu bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına geçen 41 saatin ardından kayıp çocuklardan Hakkı Bardan'ın cansız bedenine serinlemek için suya girdikleri Kıralan Mahallesi'ndeki tüp kanalın çıkışında ulaşıldı.