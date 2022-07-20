Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu - Son Dakika
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Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu

20.07.2022 08:31

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan 9 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuktan birinin cansız bedeni, 41 saat sonra bulundu. Diğer taraftan kayıp diğer çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Denizli'de Rafet E. (9) ve Hakkı Bardan'dan (11) önceki gün saat 15.00'ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri geniş bir çalışma başlattı.

ÇOCUKLARI EN SON GÖREN KİŞİYE ULAŞILDI

Çocukları en son gören kişiye ulaşan ekipler, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" beyanı üzerine çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırdı.

CANSIZ BEDENİ KANALIN ÇIKIŞINDA BULUNDU

Hem sulama kanalında hem de kayıp çocukların evlerinin olduğu bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına geçen 41 saatin ardından kayıp çocuklardan Hakkı Bardan'ın cansız bedenine serinlemek için suya girdikleri Kıralan Mahallesi'ndeki tüp kanalın çıkışında ulaşıldı.

YORUMLAR
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Denizli'de haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı Denizli'de haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı 14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için arama çalışması sulama kanalında yoğunlaştı 14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için arama çalışması sulama kanalında yoğunlaştı
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Jandarma, Denizli, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu - Son Dakika
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