Son Dakika Haberleri: Denizli'de kaybolan kadın çoban için arama çalışması başlatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de kaybolan kadın çoban için arama çalışması başlatıldı

56 dakika önce

Denizli'nin Baklan ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadın çoban için arama çalışması başlatıldı.

Denizli'de kaybolan kadın çoban için arama çalışması başlatıldı, System.String[]
Denizli'nin Baklan ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadın çoban için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çakırlar Mahallesi'nde, dağlık alanda çobanlık yapan Musa Çelik, eşi Huriye Çelik'in (45) çadıra dönmediğini fark edip jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Çelik'in en son görüldüğü yerlerde, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve İHH ile Dağ Arama ve Kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Aramalara vatandaşlar da destek verdi.
Huriye Çelik'in daha önce de benzer şekilde kaybolduğu belirtildi.
Denizli, Huriye, Baklan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Traktör Sazi Teknik Direktörü Mustafa Denizli, milli takıma övgü yağdırdı! Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor "Türkiye isterse S-400'leri Rusya'ya karşı da kullanabilir"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 15:59:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de kaybolan kadın çoban için arama çalışması başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]