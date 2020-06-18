Denizli'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Denizli'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Denizli'nin Çal ilçesinde haber alınamayan zihinsel engelli kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde haber alınamayan zihinsel engelli kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Yukarıseyit Mahallesi'nde yaşayan Ümmü Ceylan (54) sabah saatlerinde aile bireylerinin evde olmadığı sırada dışarı çıktı.

Son olarak komşuları tarafından görülen Ceylan'dan bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri Ceylan'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Arama çalışmasına AFAD ekipleri de destek veriyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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