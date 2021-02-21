Denizli'de kaybolan kişi 3 saat süren arama sonucu ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dağda kaybolan kişi 3 saat sonra bulundu.

Başkarcı Mahallesi'nden Başkarcı Dağı'na doğru öğle saatlerinde yürüyüşe çıkan Soner C. (27), akşam üzeri havanın kararmasının ardından dönüş yolunu kaybedince durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesindeki arama çalışmasına polis, jandarma, İHH Arama Kurtarma, Denizli Dağ Arama Kurtarma (DAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) üyeleri katıldı.

Ormanlık alanda bulunarak güvenli bölgeye indirilen ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Soner C. hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle tutanak tutuldu.