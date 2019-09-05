Son Dakika Haberleri: Denizli'de kaybolan kişi ormanlık alanda bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de kaybolan kişi ormanlık alanda bulundu

3 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Mehmet Kamar, 20 saatlik arama sonrasında bulundu.

Denizli'de kaybolan kişi ormanlık alanda bulundu, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Mehmet Kamar, 20 saatlik arama sonrasında bulundu.


Bahadınlar Mahallesi'nde bir yakınını ziyaret etmek için evden çıkan 50 yaşındaki Kamar, sağanak yağıştan korunmak için girdiği ormanlık alanda kayboldu.


Kamar'ın cep telefonuna ulaşamayan yakınları eve de geri gelmemesi üzerine kayıp ihbarında bulunuldu.


AFAD, jandarma ve köylülerden oluşan 50 kişilik ekip, bölgede arama çalışması başlattı.


Kamar, yaklaşık 20 saatlik çalışmanın ardından ormanlık alanda bulunarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Denizli, Çal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'den dünyanın 80 ülkesine balık ihraç ediliyor
Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip LPG'ye 3 kuruş zam geldi İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:45:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de kaybolan kişi ormanlık alanda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]