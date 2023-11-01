 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

Denizli'de Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Son Güncelleme: 01.11.2023 11:11

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 1 hafta önce kaybolan 60 yaşındaki Veysel Demir'in aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu. Olayın intihar olduğu düşünülüyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 1 hafta önce aracıyla birlikte ortadan kaybolan 60 yaşındaki Veysel Demir, aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesi'nde ikamet eden Veysel Demir (60) 25 Ekim 2023 tarihinde otomobili ile ortadan kayboldu. Ailenin tüm armalarına rağmen haber alamadıkları Demir için kayıp ihbarı yapıldı. Geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri, Veysel Demir'in kaybolmasından bir hafta sonra cansız bedenini Çakır Mahallesi Karaçukur mevkiinde otomobili içinde başından vurulmuş halde buldu.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Demir'in cansız bedeni otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Veysel Demir'in başından bir el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesi, olayın intihar olduğu düşünülüyor. Demir'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Veysel Demir, Acıpayam, İntihar, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika


Son Dakika
12:26 Video paylaşan Netanyahu ölen askerlerine ağlıyor
12:10 Son dakika: Emeklinin 5 bin liralık ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu
12:00 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Tüm sınıflarda müfredat değişecek, dersleri sadeleştireceğiz
11:58 Maça günler kala fitili ateşleyen Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye fena gözdağı: Kazanmaya gideceğiz
11:32 Gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat'ın avukatından ilk açıklama: Gece yarısı alınmalarını kamu vicdanına bırakıyoruz
11:32 Savaş başka bir boyuta evriliyor! Hamas, Fırtına'yı suya saldı
11:28 İş insanı İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddetti
11:23 Tendonu kopan yıldız aylarca yok! Fenerbahçe'de takımın bel kemiği ilk devreyi kapattı
11:21 Ev ve araç satışında yeni dönem resmen başladı! Kurala uymayana 100 bin liraya kadar ceza kesilecek
11:18 Akşener'den, "Hamas terör örgütü değildir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2023 12:44:21. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement