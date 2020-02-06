Denizli'de kaybolan lise öğrencisi Kocaeli'de bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de kaybolan lise öğrencisi Kocaeli'de bulundu - Son Dakika

Denizli'de kaybolan lise öğrencisi Kocaeli'de bulundu

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesinin 8 gündür haber alamadığı Denizli Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki genç kız, Kocaeli'de bulundu.

Denizli'de kaybolan lise öğrencisi Kocaeli'de bulundu, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesinin 8 gündür haber alamadığı Denizli Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki genç kız, Kocaeli'de bulundu.

Alınan bilgiye göre, 29 Ocak'ta Pamukkale'ye bağlı Akhan Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan A.A'nın bulunması için çalışma yürüten polis ekipleri, kızın Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bir adreste olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince söz konusu adreste bulunan A.A, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


A.A'nın, anne ve babasının ayrı yaşadığını, kendi isteğiyle evden kaçtığını ve eve dönmek istemediğini belirtmesi üzerine koruma altına alındığı öğrenildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Akhan Mahallesi'nde annesiyle yaşayan A.A. 29 Ocak'ta kaybolmuş, babası Ali A. Burdur'dan gelerek kayıp ihbarında bulunmuştu.

Pamukkale, Denizli, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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